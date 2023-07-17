هذه تواريخ التسجيلات الأولية لحاملي شهادة البكالوريا الجدد

كشف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن زرنامة التسجيلات الأولية لحاملي شهادة البكالوريا الجدد.

ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك تواريخ التسجيلات الأولية لحاملي شهادة البكالوريا الجدد دروة جوان 2023.

وحدت الوزارة بداية من 19جويلية الى غاية 22 جويلية التسجيلات عبر الخط . بينما من 23 جويلية إلى 24 تأكيد التسجيلات لاولية عبر الخط.

وسيكون تاريخ معالجة الرغبات من 25 جويلية إلى 01 أوت 2023.أما الغعالت عن نتائج الرغبات فقد حدد يوم 01 اوت 2023 .واما عن التسجيبلت نهائية حددت من 05 أوت إلى 10 أوت 2023.

وذكرت الوزارة انه يجب التقيد بهذه التواريخ لأنه لايقبل أي تاخر عليها .

أعلنت وزارة التربية الوطنية، مساء اليوم الإثنين، عن نتائج شهادة البكالوريا، دورة جوان 2023.

وحسب بيان ذات الوزارة بلغت نسبة النجاح في البكالوريا لدورة جوان 2023 هي 50.63 بالمائة. كما اكد علد الحكيم بلعابد أن معدل النجاح في لهذه السنة هو 10/ 20 فما فوق.

وأوضح بلعابد أن عدد الناجحين نجاح 260948 مترشح متمدرس في أول بكالوريا دون “إنقاذ” وسجل نجاح بتقدير ممتاز بمعدل يساوي أويفوق 18 من 20 1415 تلميذ، والناجحين بتقدير جيد جيد بلغ 16671.