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هذه تواريخ سحب إستدعاءات الباك والبيام والسانكيام

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هذه تواريخ سحب إستدعاءات الباك والبيام والسانكيام
بقلم إيمان ضيف الله

أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت  عن تواريخ سحب استدعاءات اجتياز  إمتحانات النهائية للأطوار التعليمية الثلاثة.

وحسب ما نشرته بن غبريت على حسابها الرسمي على تويتر، فإنّ عملية سحب استدعاءات اجتياز شهادة البكالوريا ابتداء من
من 20ماي 2018 الى غاية 25 جوان 2018 على الموقع التالي: http://bac.onec.dz
أما شهادة التعليم المتوسط من 30أفريل 2018 الى غاية 30 ماي 2018  على الموقع التالي: http://bem.onec.dz
أما شهادة التعليم الإبتدائي من 25أفريل 2018 إلى غاية 23 ماي 2018 على الموقع التالي: http://cinq.onec.dz

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