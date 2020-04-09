هذه تواريخ صب معاشات المتقاعدين تحسبا لرمضان

قامت وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، من خلال الصندوق الوطني للتقاعد بتقديم تواريخ صب معاشات أزيد من ثلاثة ملايين متقاعد.

وأفادت مصادر رسمية بالوزارة، بأنه قد تقرر رسميا تقديم تواريخ صب معاشات ثلاثة ملايين و266 ألف متقاعد تحسبا لشهر رمضان الفضيل.

وأكدت على أن المتقاعدين الذين يتقاضون معاشاتهم يوم الثاني والعشرون من كل شهر إلى يوم 20 أفريل.

أما أولئك الذين ينقاضون معاشاتهم يومي الرابع والعشرون والسادس والعشرون من كل شهر سيتقاضون معاشاتهم يوم 22 أفريل.

وأكدت ذات المصادر في التصريح الذي خصت به”النهار أونلاين” على وفرة السيولة المالية التي تكلف خزينة الصندوق صرف عشرة ألاف مليار و800 مليون سنتيم.