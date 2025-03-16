هذه تواريخ مسابقة الالتحاق بالدراسات الطبية “الريزيدانا”

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تواريخ مسابقات الالتحاق بالدراسات الطبية الخاصة “الإقامة” بعنوان السنة الجامعية 2025/2024.

وقد تم تحديد تاريخ الدورة العادية من 06 إلى 18 ديسمبر 2025، أما الدورة الاستدراكية فقد تم تحديد تاريخها من 10 إلى غاية 22 جانفي 2026.

للاشارة، فإنّ الأطباء المقيمون، هم من أتموا دراسة الطب، وحصلوا على شهادة التخرج الأولى، ويعملون بالمستشفيات كأطباء عامين. لفترة تصل إلى خمسة أعوام، هي مدة التدريب على التخصص الطبي الذي سيمتهنونه. حيث تختلف مدة كل تخصص عن الآخر.

والفرق الرئيسي بين الممارس العام والمقيم أن الممارس العام لا يعمل تحت إشراف الإخصائي، بينما المقيم قد يعمل تحت إشراف الفريق الأعلى منه في سنوات الخبرة.بما في ذلك الممارس العام أو الأخصائي أو الاستشاري. وعادة قبل أن يكون الطبيب ممارس عام، فإنه يقضي فترة 3 سنوات على الأقل. يعمل فيها كطبيب مقيم.