هذه تواريخ مسابقتي التكوين لشهادتي الكفاءة المهنية للموثق ومحضر قضائي

أعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء أن تاريخ إجراء المسابقة الوطنية للالتحاق بالتكوين لشهادة الكفاءة المهنية لمهنة الموثق سيكون يوم الخميس.

فيما ستجرى المسابقة الوطنية للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي السبت المقبل.

وأوضح البيان أن مراكز إجراء المسابقتين ستكون مفتوحة على الساعة السابعة صباحا.

ويمنع الدخول إلى القاعات بعد الـ08:30 صباحا بالنسبة للامتحان النظري وبعد الـ13:00 مساء بالنسبة للامتحان التطبيقي، مهما كان سبب التأخير.

كما شددت الوزارة على أنه يجب على المترشحين احضار وثيقة اثبات الهوية واستدعاء المسابقة.

مضيفة أنه يمنع منعا باتا إدخال أجهزة الاتصال إلى مراكز الامتحان وهذا تحت طائلة الإقصاء من المسابقة.

و ذكر البيان أنه لمعلومات إضافية، يمكن الاطلاع على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل www.mjustice.dz.