هذه تواريخ ومواعيد الرحلات الجوية الإضافية من وإلى الجزائر

تحصلت “النهار أونلاين” على التواريخ والمواعيد الرسمية للرحلات الجوية التي قررت الحكومة إضافتها إلى برنامج الرحلات المعمول به حاليا.

وبحسب جدول الرحلات الجديد، فإن رحلة “الجزائر- اسطنبول” ستكون أيام الأحد، الاثنين، الأربعاء والخميس. ويكون موعد الإقلاع فيها على العاشرة والربع صباحا. على أن تكون العودة في نفس اليوم في حدود الساعة السادسة والنصف مساء.

أما بالنسبة لخط “الجزائر- برشلونة”، فقد تقرر أن تكون مبرمجة أيام الجمعة، السبت، الثلاثاء والأربعاء، ويكون موعد الإقلاع فيها على الرابعة إلا ربع مساء. والعودة على الساعة السادسة والنصف مساء.

وبشأن خط “الجزائر- روما”، فمن المقرر أن تكون أيام الثلاثاء، الخميس والسبت ويكون موعد الإقلاع على الساعة التاسعة وخمسين دقيقة صباحا. والعودة على الساعة الواحدة وعشرين دقيقة ظهرا.

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في حين الرحلات على خط “الجزائر- فرنكفورت”. فستكون أيام الأربعاء، الجمعة والأحد. ويكون موعد الإقلاع التاسعة والربع صباحا والعودة الواحدة والنصف ظهرا. كما تقرر أيضا أن تتم برمجة الرحلات على خط “الجزائر- لندن” يومي الثلاثاء والخميس. على أن يكون موعد الإقلاع على العاشرة والنصف والعودة على الثانية ظهرا.

وبخصوص خط “الجزائر- دبي” فإن رحلة الذهاب ستكون يوم الأحد وموعد الإقلاع على الحادية عشر صباحا. أما رحلة العودة فهي مقررة الاثنين على الساعة الرابعة والنصف مساء. أما رحلة الخميس، فإن رحلة الذهاب مبرمجة على الخامسة مساء. ورحلة العودة مقررة يوم الجمعة على الساعة منتصف الظهر وثلاثين دقيقة.

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