هذه توجيهات رئيس الجمهورية في قطاع المناجم

أسدى رئيس الجمهوية عبد المجيد تبون اليوم ، توجيهات خلال اإجتماع مجلس الوزراء في قطاع المناجم.

وامر رئيس الجمهوية بتحيين الخارطة المنجمية بدقة وتحديد المناطق ذات الاستعمال الصناعي و المناطق االموجة للاستغلال الحرفي.

وتثمين المبادرات الفردية وتحريرها من البيروقراطية وتشجيع الشباب على استغلال المعدن لامتصتص البطالة.

رئيس الجمهورية يكلف الوزير الأول بعقد اجتماع تنسيقي بين الوزارات المعنية باستخراج معدن الذهب ووزارة الدفاع الوطني لمعالجة المسائل المتعلقة بمنع الاستغلال غير القانوني والفوضوي من قبل المنقبين غير الشرعيين والمتسللين وحماية معالم التراث الثقافي والمواقع الأثرية للجنوب الكبير.

وكلف الرئيس تبون وزارة الداخلية بمرافقة المؤسسات المعنية بالمشروع والتكفل بتأمين مسالك الاستغلال بالتنسيق مع وزارة الدفاع.

رئيس الجمهوية أمر وزير المناجم باستغلال منجم غار جبيلات للحديد ومنجم وادي اميزور للزنك والفوسفات.

على ان يكون ذالك مرفوقا بفتح خط سكك حديد تندوف بشار ويمكن الاستعانة بالشريك الصيني.

تعليمات للإنطلاق فورا في الاستغلال الحرفي بحلول مؤقتة في انتظار إعادة النظر في القانون المنجمي للتكيف مع الوضع الجديد للتعاون مع المجتمع المدني دون تحديد عدد المستفيدين من الشباب المكون لكل تعاونية شبانية

تثمين المبادرة الفردية وتحريرها من العوائق البيروقراطية لتشجيع شباب المنطقة على استغلال الذهب لامتصاص البطالة