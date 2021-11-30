هذه توصيات الحكومة واللجنة العلمية بعد ظهور المتغير الجديد “أوميكرون”

حثت الحكومة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، المواطنين على ضرورة التلقيح، وذلك بعد ان أصبح الوضع الوبائي في العديد من مناطق العالم يشهد موجة جديدة من الجائحة، وكذا ظهور المتغير الجديد “أوميكرون.

وفي هذا الإطار، ذكرت الحكومة المواطنين بتوصيات اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا {كوفيد ــ 19} ، والسلطة الصحية، التي تلح بضرورة التحلي بأقصى درجات اليقظة، حيث يتعين عليهم تجنب كل تراخ في الامتثال للتدابير الـمانعة ومختلف البروتوكولات الصحية الـمخصّصة لـمختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية.

إقرار الجواز الصحي للتلقيح كشرط لدخول التراب الوطني

كما أوصت اللجنة اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا {كوفيد ــ 19}، بإقرار الجواز الصحي للتلقيح كشرط لدخول التراب الوطني ومغادرته، مع العلم أن هذا الإجراء سيتم تنفيذه في الأيام القليلة الـمقبلة فيما يخص نقل الـمسافرين عبر الطريق البحري.

الحكومة واللجنة العلمية تدرسان إمكانية إقرار تدابير صحية مكيّفة مع تطور الوضع الوبائي

وعقب انقضاء الفترة التي يغطيها هذا البيان، يمكن أن يؤدي بالسلطات العمومية إلى إقرار تدابير صحية مكيّفة مع تطور الوضع الوبائي، لاسيما فيما يخص إجبارية التلقيح، وتوسيع الجواز الصحي للتلقيح إلى بعض الأنشطة.

الحكومة تذكر بضرورة تقديم شهادة التلقيح للولوج إلى التظاهرات الرياضية

كما ذكرت الحكومة أيضا، أن الولوج إلى التظاهرات الرياضية والثقافية، وكذا قاعات الحفلات يخضع بالفعل لتقديم شهادة التلقيح.

وكانت الحكومة تبعًا للاستقرار النسبي للوضع الوبائي، قد اتخذت سلسلة من التدابير للتخفيف من جهاز تسيير الأزمة الصحية الـمرتبطة بجائحة فيروس كورونا {كوفيد ــ 19}، التي تمثلت خصوصا في رفع القيود المفروضة على تنقلات وتجمعات الأشخاص، والتجمعات العائلية والأنشطة التجارية والاقتصادية والاجتماعية.

الحكومة تدعو المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية

ودعت الحكومة في الأخير كافة المواطنين إلى التحلي بالـمزيد من الالتزام والـمسؤولية من أجل دعم الجهود الوطنية لـمكافحة هذا الوباء العالـمي، وذلك عن طريق التلقيح ومواصلة احترام التدابير الـمانعة والبروتوكولات الصحية، والتي ستكون محل عملية مراقبة صارمة من قبل الـمصالح الـمؤهلة لاسيما فيما يخص إلزامية الارتداء الإجباري للقناع الواقي.