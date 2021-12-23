هذه توصيات طيران ASL لرحلات فرنسا – الجزائر

نشرت ASL Airlines على موقعها الرسمي سلسلة من التوصيات لركابها الذين يخططون للسفر بين الجزائر وفرنسا في كلا الاتجاهين.

وحذرت شركة الطيران من حدوث تغييرات في الجدول الزمني. يُطلب من الركاب الانتباه إلى تغييرات اللحظة الأخيرة.

“إذا تغير موعد مغادرة رحلتك بعد الحجز، فيجب أن يتم إخطارك من قبل منظم الرحلات الخاص بك. ومع ذلك، ننصحك بالتحقق من هذا الأخير، قبل التاريخ المحدد لمغادرتك من أن جدول الرحلات الذي يظهر على تذكرتك. لم يطرأ عليه أي تغييرات “.

قد يتم أيضًا اتخاذ قرار بشأن التغييرات في محطة الصعود أو الوصول. من حيث المبدأ، يتم تشغيل رحلات خطوط ASL الجوية إلى الجزائر من المبنى 2B في مطار رواسي شارل ديغول.

ومع ذلك، بالنسبة للوافدين، من المتوقع حدوث تغييرات في بعض الحالات. يمكن في بعض الأحيان إنزال الركاب من الجزائر في مبنى الركاب 2C “للخضوع لفحص طبي عند وصولهم”.

لسوء الحظ ، لا يمكن معرفة الرحلات الجوية المتأثرة مسبقًا، كما تحذر شركة ASL Airlines.

بالنسبة للبروتوكول الصحي، فلا يوجد أي جديد، حيث عند المغادرة من فرنسا إلى الجزائر. يجب القيام باختبار PCR سلبي قبل أقل من 36 ساعة من المغادرة + اختبار مستضد عند الوصول إلى المطار الجزائري.

وعند المغادرة من الجزائر إلى فرنسا يجب إجراء اختبار مستضد لمدة تقل عن 48 ساعة إلزامي لجميع المسافرين. سواء تم تطعيمهم أم لا.

وذكرت الشركة أن الاختبار المستضد إلزامي من سن 12″. وكذا بالنسبة للركاب الذين لم يتم تطعيمهم (أو تم تطعيمهم بلقاح غير معترف به في أوروبا ، مثل Sinovac).

بالإضافة إلى ذلك، يجب على المسافرين الخضوع لحجر صحي مدته 7 أيام في فرنسا.

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