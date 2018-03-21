هذه توقعات الحرارة خلال شهر رمضان المعظم

سيصوم الجزائريون شهر رمضان هذه السنة في ظروف مناخية عادية ودرجات حرارة فصلية ومعتدلة.

خاصة وأن شهر رمضان المعظم سيكون من منتصف شهر ماي المقبل إلى غاية منتصف شهر جوان المقبل.

وهو ما يعادل فترة فصل الربيع، التي تتميز بحرارة معتدلة.

وأكد زهير إحدادن المدير العام للديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن شهر رمضان لهذه السنة ستميزه أجواء عادية.

ودرجات حرارة فصلية، غير مستبعد أن تكون هنالك إرتفاع في درجات الحرارة ليوم أو يومين حسب الوضعية الجوية.

مشيرا إلى أن مصالح الأرصاد الجوية تعتمد على التنبؤات الموسمية التي تكون على نوعان من أجل معرفة الطقس على المدى البعيد.

وتكون مبنية على الطقس الحالي والمستقبلي لأن الجزائر كانت تعتمد على التوقعات الكلاسيكية من قبل.

غير أنها حاليا تعتمد على التنبؤات الرقمية ونموذج علاء الدين للتنبؤ على المدى البعيد.