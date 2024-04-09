هذه توقعات الطقس أول أيام عيد الفطر

ستشهد الولايات الشمالية للوطن أجواء من مغشاة إلى مشمسة غدا الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك. فيما تبقى الأجواء ممطرة بالولايات الشرقية.

وحسب النشرة اليومية للأرصاد الجوية. تتوقع طقس مشمس بالمناطق الغربية و الوسطى. فيما يبقى من مشمس إلى ممطر بالمناطق الشرقية. مع رياح تصل سرعتها إلى 50 كلم/سا بالشمال. وسيكون الطقس مشمس بالمناطق الجنوبية. مع رياح تصل إلى 60 كلم/سا بالجنوب.

درجات الحرارة تتراوح بين 19 و 24 درجة بالمناطق الساحلية. وما بين 16و 24 درجة بالمناطق الداخلية. وما بين 26 و 42 درجة بالمناطق الجنوبية.