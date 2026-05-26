هذه توقعات الطقس أيام عيد الأضحى المبارك!

ستشهد الولايات الشمالية للوطن أجواء من مغشاة إلى صافية خلال أيام عيد الأضحى المبارك. مع أمطار متفرقة على المناطق الداخلية والجنوب.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، تشير إلى أن الأجواء أيام عيد الأضحى المبارك، ستكون من صافية إلى مغشاة بعد انقشاع ضباب الصبيحة. على كافة المناطق الساحلية. بينما خلال الظهيرة والأمسية ستكون الأجواء مغشاة بسحب رعدية على المناطق الداخلية والهضاب العليا والأوراس.

بينما الأجواء على الولايات الجنوبية، الهقار والتاسيلي وشرق الصحراء ستكون من مغشاة الى غائمة مع امطار معتبرة وتساقط لحبات البرد.

أما درجات الحرارة تتراوح من 24 الى 32 درجة وتصل إلى 35 درجة على المناطق الداخلية الغربية والوسطى. بينما على الولايات الجنوبية تتراوح من 22 الى 30 درجة وتصل الى 40 أقصى الجنوب

وكانت مصالح الأرصاد الجوية قد أصدرت تنبيها يحذر من هبوب رياح قوية غدا الأربعاء على ولايات ورقلة، المنيعة، تيميمون، عين صالح وأدرار. وكذا أمطار على ولايات إليزي، جانت وتمنراست.

كما حذرت من رعود على ولايات إليزي، عين صالح، جانت، تمنراست، عين قزام، خنشلة، باتنة، الجلفة، الأغواط، البيض، سيدي بلعباس وتلمسان. وزوابع رملية على ولايات ورقلة، المنيعة، تيميمون، عين صالح، أدرار وبرج باجي مختار.

