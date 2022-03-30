هذه توقعات الطقس الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء خلال الأيام الأولى من الشهر الفضيل من صافية إلى مغشاة بسحب عابرة محملة بأمطار متفرقة. مع درجات حرارة فصلية لن تتعدى 22 درجة على الولايات الشمالية.

وقالت هوارية بن رقطة المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية “للنهار”، أن توقعات الطقس يوم الجمعة ليلة الشك لتحري هلال رمضان، ستكون الأجواء بها غائمة على المناطق الغربية والوسطى خاصة الساحلية منها مرفوقة بزخات من الأمطار لتزول تدريجيا أواخر الليل.

بينما على المناطق الشرقية، تتوقع ذات المصالح أن تكون غائمة بسحب كثيفة. مع أمطار تكون أحيانا رعدية أواخر الليل. في حين ستكون الأجواء بالمناطق الجنوبية مستقرة مع بعض السحب من النوع العالي.

وأشارت ذات المتحدثة، أن توقعات الطقس المرتقبة يوم السبت ستتحسن على المناطق الشمالية بعد انقشاع السحب السفلى. مع بعض السحب العابرة وأمطار متفرقة على المناطق الشرقية.

درجات الحرارة ستتراوح مابين 14 و 20 درجة على الولايات الساحلية والداخلية . ومن 24 إلى 30 درجة بالجنوب.

بينما الأجواء يومي الأحد والإثنين ستكون مستقرة وصافية بعد انقشاع السحب السفلى على الولايات الشمالية. كما ستكون الأجواء مستقرة بالجنوب مع انخفاض هبوب الرياح والزوابع الرملية.

درجات الحرارة تتراوح مابين 14 إلى 22 درجة مئوية على المناطق الشمالية. ومابين 30 إلى 38 درجة بالجنوب وقد تصل إلى 40 درجة وسط الصحراء.

وأضافت هوارية بن رقطة، أن توقعات الطقس المرتقبة ليوم الثلاثاء ستكون مغشاة على الولايات الوسطى والشرقية. وغائمة على الولايات الغربية مع تساقط أمطار تكون أحيانا معتبرة.