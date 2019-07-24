هذه توقعات الطقس اليوم الأربعاء

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء على المناطق الغربية صافية على العموم، بعد انقشاع الضباب المرفوق بالسحب السفلى.

بداية من الظهيرة،تشكل سحب مرفوقة بخلايا رعدية منعزلة على المناطق الداخلية والهضاب العليا تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار.

على المناطق الوسطى والشرقية أجواء صافية على العموم، باستثناء بعض الضباب المرفوق بسحب سفلى خلال الصبيحة.

بينما على المناطق الجنوبية أجواء مغشاة على الجنوب الغربي مع تشكل خلايا رعدية بداية من الظهيرة، تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار.

أجواء مغشاة على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي، مع تشكل خلايا رعدية، تؤدي إلى تساقط أمطار تكون غزيرة محليا.

درجات الحرارة تتراوح ما بين 31 إلى 41 درجة على السواحل، وما بين 30 إلى 42 درجة على المناطق الداخلية.

وما بين 36 إلى 45 درجة بالجنوب.