هذه توقعات الطقس اليوم الأربعاء

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية أن تكون الأجواء على المناطق الشمالية مغشاة ببعض الضباب المحلي خلال الصبيحة لتصبح من صافية إلى مغشاة جزئيا

أما الرياح تكون من متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية، بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم/سا قرب السواحل.

في حين الأجواء على المناطق الجنوبية تتوقع ذات المصالح أجواء صافية باستثناء أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي، أين تكون مغشاة جزئيا مع تشكل خلايا رعدية منعزلة خلال الظهيرة، من المحتمل أن تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار

وأعلنت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة تتراوح مابين 23 و29 درجة على السواحل، في حين تتراوح مابين 27 و38 درجة على المناطق الداخلية، ومابين 36 و45 درجة بالجنوب.