هذه توقعات الطقس اليوم الأربعاء

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء على الولايات الوسطى والغربية من مغشاة بسحب سفلى إلى صافية عموما.

أما على الولايات الشرقية فالأجواء ستكون مغشاة بسحب تكون أحيانا كثيفة، مع بعض الرعود في المساء.

وأضافت ذات المصالح، أن الأجواء على المناطق الجنوبية ستكون مغشاة جزئيا بداية من المساء على الجنوب الشرقي ومنطقة وصافية بباقي المناطق.

وأعلنت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ستتراوح مابين 26 و32 درجة على الولايات الساحلية، ومابين 24 و36 درجة على الولايات الداخلية، ومابين 31 و44 درجة بالجنوب.