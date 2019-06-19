هذه توقعات الطقس اليوم الأربعاء

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء على المناطق الشمالية من صافية إلى مغشاة جزئيا، بعد انقشاع الضباب.

لتتلبد السماء أواخر الظهيرة، على الهضاب العليا الوسطى والشرقية، وكذا منطقة الأوراس مع تشكل خلايا رعدية منعزلة.

تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار التي تلتحق بالمناطق الداخلية والساحلية خلال الليل.

الرياح تكون من غربية إلى جنوبية غربية تتراوح سرعتها ما بين 20 إلى 30 كم/سا قرب السواحل الغربية.

وتكون جنوبية، وتتراوح سرعتها ما بين 20 إلى 40 كم/سا على الهضاب العليا الغربية والوسطى مع بعض التطاير للرمال.

بينما على المناطق الجنوبية أجواء مغشاة جزئيا وحارة على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي مع تشكل رعود منعزلة أواخر النهار.

الرياح تكون من شرقية إلى جنوبية شرقية، بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 40 كم/سا على شمال الصحراء، منطقة الواحات.

درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين 26 و32 درجة على السواحل ومن 30 الى 41 درجة على المناطق الداخلية.

وما بين 39 و47 درجة بالجنوب.