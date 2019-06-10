هذه توقعات الطقس اليوم الإثنين

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية الجزائريةعلى المناطق الغربية والوسطى أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا، بعد انقشاع الضباب.

الرياح تكون من غربية إلى جنوبية غربية، تتراوح سرعتها ما بين 20 إلى 40 كم/سا قرب السواحل الغربية.

على المناطق الشرقية بعض الضباب مرفوق بسحب سفلى خلال الصبيحة قرب السواحل، لتصبح الأجواء مغشاة جزئيا.

بداية من الظهيرة، تتلبد السماء مع تشكل خلايا رعدية على الهضاب العليا ومنطقة الأوراس، تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار.

التي تلتحق تدريجيا أواخر النهار نحو المناطق الداخلية أين تكون على شكل زخات أحيانا.

الرياح تكون غربية، بسرعة 25 كم/سا على المناطق الساحلية، وتكون جنوبية بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 40 كم/سا.

على المناطق الجنوبية أجواء مغشاة غالبا على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي مع تشكل رعود خلال الظهيرة، تؤدي إلى تساقط بعض الزخات المطرية.

على الصحراء الوسطى نحو منطقة الواحات، أجواء مغشاة جزئيا، مع تشكل خلايا رعدية منعزلة تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار.

أجواء حارة نسبيا على أقصى الجنوب نحو الصحراء الوسطى ومنطقة الواحات، وصافية على باقي المناطق الصحراوية.

درجات الحرارة القصوى المرتقبة تتراوح ما بين 24 إلى 29 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 24 إلى 35 درجة على المناطق الداخلية.

وما بين 34 إلى 46 درجة على المناطق الجنوبية.