هذه توقعات الطقس اليوم الإثنين

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء صافية على المناطق الشمالية باستثناء بعض السحب السفلى خلال الصبيحة.

مع تشكل سحب على الهضاب العليا الغربية والوسطى أواخر الظهيرة.

الرياح تكون من متغيرة الإتجاه إلى شمالية غربية، تتراوح سرعتها ما بين 15 إلى 30 كلم/سا.

بينما على المناطق الجنوبية أجواء صافية باستثناء منطقة بشار نحو شمال الصحراء، حيث تكون السماء مغشاة جزئيا أواخر الظهيرة.

بداية من الظهيرة، تشكل سحب مرفوقة بخلايا رعدية على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي، تؤدي إلى تساقط زخات مطرية.

الرياح تكون من شرقية إلى جنوبية شرقية، بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 40 كم/سا على الصحراء الشرقية والصحراء الوسطى مع بعض التطاير للرمال.

درجات الحرارة القصوى المرتقبة تتراوح ما بين 30 إلى 38 درجةعلى السواحل، وما بين 35 إلى 43 درجة على المناطق الداخلية.

وما بين 36 إلى 48 درجة بالجنوب.