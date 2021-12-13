هذه توقعات الطقس اليوم الإثنين

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء اليوم الإثنين، مستقرة والطقس صافي على كافة الولايات الشمالية للوطن. بعد انقشاع ضباب الصبيحة والسحب السفلى.

وحسبما أفادت به مصالح الأرصاد الجوية، فإن الأجواء على المناطق الغربية والوسطى ستكون صافية على العموم، باستثناء بعض الضباب المحلي الذي يميز خاصة السهوب الداخلية والهضاب العليا خلال الصبيحة.

بينما على المناطق الشرقية، فالأجواء مغشاة ببعض السحب العابرة تميز السواحل والمناطق الداخلية خلال الصبيحة، لتصبح الأجواء صافية على العموم. فيحين على الهضاب العليا ومنطقة الأوراس، الطقس سيكون صافي ولكن بارد.

في حين تتوقع ذات المصالح أن تكون الأجواء على المناطق الجنوبية من مغشاة إلى غائمة على منطقة بشار نحو بني عباس مع تساقط بعض الأمطار المحلية التي من المحتمل أن تكون رعدية. لتبقى الأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على باقي المناطق الجنوبية.

أما درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين فستتراوح مابين 14 إلى 21 درجة على المناطق الساحلية. وما بين 09 إلى 20 درجة على المناطق الداخلية. وما بين 13 إلى 32 درجة على المناطق الجنوبية.

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صفاء واستقرار في الطقس إلى غاية يوم الأربعاء

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية عودة الإستقرار و الصفاء على كافة الولايات الشمالية للوطن بداية من يوم الأحد وإلى غاية يوم الأربعاء المقبل.

وحسب النماذج الرقمية للأرصاد الجوية، فهناك مرتفع للضغط الجوي على شمال البحر الأبيض المتوسط يؤدي إلى استقرار وصفاء في الطقس على كافة الولايات الشمالية للوطن إلى غاية يوم الأربعاء المقبل.

وأوضحت ذات المصالح، أن الأجواء ستكون صافية بعد انقشاع ضباب الصبيحة والسحب السفلى، غير أن الأجواء ستبقى باردة بسبب تساقط بعض الثلوج على المرتفعات الداخلية للوطن.

أما عن درجات الحرارة الدنيا فستبقى تحت الصفر لتتراوح مابين -4 إلى 0 درجة على الولايات الداخلية وشمال الصحراء. و8 درجات بالولايات الساحلية. أما خلال الظهيرة فتتراوح مابين 10 إلى 18 درجة على المناطق الداخلية ومن 12 إلى 22 درجة على الولايات الساحلية. في حين ستتراوح مابين 22 إلى 30 درجة بالجنوب.

أما عن حالة البحر، فسيبقى هائجا بسبب هبوب رياح قوية تتعدى 60 كلم على السواحل الشرقية للوطن، أين سيتعدى علو الأمواج 4 أمتار. في حين سيكون البحر قليل الإضطراب على السواحل الوسطى والغربية.