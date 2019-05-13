هذه توقعات الطقس اليوم الإثنين

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية أن تكون الأجواء على المناطق الغربية والوسطى صافية مع سحب عابرة على المناطق الوسطى الشرقية.
الرياح تكون من شرقية إلى شمالية شرقية، قرب السواحل تتراوح سرعتهاما بين 20 إلى 30 كم/سا، لتصل أحيانا إلى 40 كم/سا.
على المناطق الشرقية سحب عابرة محملة ببعض الأمطار المتفرقة بداية من الظهيرة، لتزداد حدة نحو أقصى الشرق بداية من الليل.
الرياح تكون شمالية غربية، وسرعتها تتراوح ما بين 30 إلى 40 كم/سا، لتصل إلى 50 كم/سا على أقصى السواحل الشرقية.
في حين على المناطق الجنوبية أجواء من مغشاة إلى غائمة على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي، وكذا منطقة إيليزي.
مع تشكل خلايا رعدية محملة بزخات مطرية خلال الظهيرة، تكون غزيرة محليا، على منطقة الطاسيلي.
أجواء مغشاة جزئيا مع رعود خفيفة على الجنوب الغربي للوطن وعلى طول الشريط الحدودي الجزائر-مالي.
درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 20 إلى 28 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 15 إلى 30 درجة على المناطق الداخلية.
وما بين 28 إلى 43 درجة على المناطق الجنوبية.
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