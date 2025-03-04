هذه توقعات الطقس اليوم الثلاثاء

ستبقى الأجواء من مغشاة إلى غائمة جزئيا على الولايات الشمالية للوطن اليوم الثلاثاء، مع أمطار متفرقة تكون أحيانا غزيرة على الولايات الغربية.

وحسب مصالح الأرصاد الجوية، فإن الأجواء اليوم الثلاثاء على المناطق الغربية والوسطى، تبقى من مغشاة إلى غائمة مع تساقط بعض الأمطار والتي تكون أحيانا على شكل زخات رعدية خاصة على المناطق الداخلية والهضاب العليا لتلتحق بالمناطق الوسطى الشرقية أواخر الظهيرة. و تكون غزيرة محليا ومحملة بحبات البرد على الهضاب العليا الغربية بداية من المساء.

على المناطق الشرقية، أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا، لتتلبّد السماء تدريجيا وتصبح من مغشاة إلى غائمة مع تساقط بعض الأمطار. التي تكون أحيانا على شكل زخات رعدية أواخر الظهيرة.

على المناطق الجنوبية، أجواء غائمة غالبا على منطقة بشار، بني عباس وشمال الصحراء. مع تساقط بعض الأمطار الرعدية وتكون محليا محملة بحبات البرد خاصة على منطقة بشار. لتتحسن الأجواء بداية من المساء. لتبقى الأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على باقي المناطق الجنوبية على العموم. وتتلبد السماء وتصبح من مغشاة غالبا إلى غائمة محليا على منطقة الواحات أواخر الظهيرة مع تساقط بعض الأمطار.