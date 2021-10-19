هذه توقعات الطقس اليوم الثلاثاء

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء من صافية إلى قليلة السحب على المناطق الشمالية. ومن مغشاة إلى غائمة على على الصحراء الشرقية.

وأضافت ذات المصالح، أن الأجواء ستكون من صافية إلى قليلة السحب باستثناء بعض السحب السفلى المرفوقة بضباب محلي على المناطق الساحلية للوطن الأقصى غربية والأقصى شرقية.

بينما على الولايات الجنوبية الأجواء من مغشاة غالبا إلى غائمة محليا على الصحراء الشرقية والطاسيلي. مع تشكل بعض الخلايا الرعدية بداية من الظهيرة، من المحتمل أن تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار. لتبقى الأجواء صافية على باقي المناطق الجنوبية.

درجاتع الحرارة تتراوح مابين 23 إلى 30 درجة على السواحل. ومن 20 إلى 32 درجة على المناطق الداخلية. ومن 24 إلى 40 درجة بالجنوب.

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