هذه توقعات الطقس اليوم الجمعة

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية أن تكون الأجواء على الولايات الشمالية للوطن من مغشاة في الصبيحة إلى صافية بعد انقشاع السحب السفلى.

وحسب ذات التوقعات، فإن الأجواء على المناطق الغربية والوسطى ستكون مغشاة بسحب سفلى مرفوقة بضباب يميز المناطق الداخلية والهضاب العليا خلال الصبيحة. لتصبح الأجواء من صافية إلى قليلة السحب.

بينما على المناطق الشرقية ستكون الأجواء غائمة بسحب عابرة من المحتمل أن تكون كثيفة أحيانا. و تؤدي إلى تساقط أمطار لتتحسن الأجواء خلال الليل. مع بعض الضباب المحلي يميز المناطق الداخلية و الهضاب العليا خلال الصبيحة.

في حين على المناطق الجنوبية أجواء من صافية إلى قليلة السحب على الجنوب الغربي للوطن. كما ستكون هنالك سحب عابرة على شمال الصحراء و منطقة الواحات، في حين أجواء صافية على باقي المناطق الجنوبية.

وتتوقع ذات المصالح أن تكون الأجواء باردة ودرجات الحرارة في معدلها الفصلي. حيث ستتراوح مابين 14 إلى 18 درجة على المناطق الساحلية. وما بين 07 إلى 17 درجة على المناطق الداخلية. كما ستتراوح مابين 10 إلى 26 درجة على المناطق الجنوبية.

وكانت مصالح الأرصاد الجوية قد أعلنت عن إستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الشرقية للوطن.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، فإن تساقط الأمطار سيستمر إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال يوم الخميس، وتتعدى كمية الأمطار 40 ملم.

كما سيخص تساقط الأمطار ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف. بالإضافة كذلك إلى ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق اهراس، أم البواقي

من جهتها تتوقع ذات المصالح، أن تكون تعود الأجواء إلى الإستقرار والصفاء طيلة الأسبوع المقبل على الولايات الشمالية بسبب وجود مرتفع للضغط الجوي. في انتظار قدوم إضطرابات جوية أخرى.

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