هذه توقعات الطقس اليوم الجمعة

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء من صافية إلى مغشاة على الولايات الشمالية للوطن خاصة الغربية. في انتظار قدوم إضطراب جوي مساء اليوم الجمعة.

وتتوقع ذات المصالح، أن تكون الأجواء على المناطق الشمالية، مغشاة بسحب سفلى مرفوقة بضباب محلي تميز خلال الصبيحة المناطق الساحلية والداخلية خاصة الغربية منها. بالإضافة كذلك إلى تسجيل سحب سفلى عابرة مع بعض الصفاء. هذه السحب تكون كثيفة أحيانا ومحملة ببعض الأمطار الخفيفة على المناطق الساحلية الغربية. كما أن الأجواء من صافية إلى قليلة السحب على الهضاب العليا ومنطقة الأوراس.

المناطق الجنوبية، أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على جل المناطق. مع ارتقاب بعض السحب العابرة على الجنوب الغربي للوطن، وسط الصحراء، منطقة الواحات والصحراء الشرقية.

أما عن درجات الحرارة القصوى المتوقعة لنهار اليوم الجمعة، فتتراوح مابين 13 إلى 15 درجة على المناطق الساحلية. وما بين 06 إلى 14 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 12 إلى 25 درجة على المناطق الجنوبية.

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية، قدوم إضطراب جوي سريع النشاط مساء اليوم الجمعة محمّل بتساقط أمطار متفرقة وثلوج على المرتفعات الغربية.

وحسب النماذج الرقمية، للرصد الجوي، تبيّن قدوم إضطراب جوي بداية من اليوم الجمعة على الولايات الشرقية والوسطى، ليخص أولا المناطق الشرقية ثم يلتحق بالمناطق الوسطى يوم السبت وتكون الأمطار أكثر إعتبارا.

وأضافت ذات التوقعات، أن الثلوج ستخص المرتفعات الغربية التي يفوق علوها 1000 متر. بالإضافة كذلك إلى ولايات النعامة، البيض، والمشرية غدا الخميس. كما ستخص الأمطار ولايات عنابة، سكيكدة، بجاية، سطيف، الجزائر العاصمة، البليدة، المدية، البويرة وتيزي وزو.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، فستعرف إنخفاضا محسوسا خاصة خلال الصبيحة والليل، أين ستصل إلى – 5 درجات تحت الصفر بولايات عين الدفلى، الجلفة، النعامة، تيارت، البيض، المشرية. و ستصل إلى -3 درجات على ولايات الاغواط، بسكرة، باتنة، خنشلة، وتبسة.

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