هذه توقعات الطقس اليوم الجمعة

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء على المناطق الشمالية مغشاة جزئيا ورعدية.

بداية من الظهيرة، تشكل رعود على المناطق الداخلية، الهضاب العليا والأوراس، تؤدي إلى تساقط زخات مطرية.

غير أن الأجواء تبقى حارة على المناطق الساحلية الشرقية.

الرياح تكون متغيرة الاتجاه، قرب السواحل الغربية والوسطى، في حين تكون غربية بسرعة 40 كم/سا على السواحل الشرقية.

بينما على المناطق الجنوبية أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على جل المناطق الجنوبية.

باستثناء منطقة بشار نحو شمال الصحراء والواحات، حيث تكون السماء مغشاة جزئيا ورعدية مما يؤدي إلى تساقط بعض الأمطار .

وبداية من الظهيرة، تشكل سحب على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي والصحراء الوسطى، تكون مرفوقة برعود وتساقط أمطار.

مشيرة إلى أن الأجواء ستبقى حارة على الصحراء الوسطى ومنطقة الواحات.

الرياح تكون من غربية إلى شمالية غربية، بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 40 كم/سا.

درجات الحرارة المتوقعة تتراوح ما بين 32 و42 درجة على الولايات الساحلية، ومن 37 إلى 45 درجة على الولايات الداخلية.

وما بين 40 إلى 48 درجة على الجنوب.