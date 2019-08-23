هذه توقعات الطقس اليوم الجمعة

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء على المناطق الغربية والوسطى مغشاة في الصبيحة لتصبح صافية على العموم.

بينما على المناطق الداخلية والهضاب العليا، تشكل سحب بداية من الظهيرة، تكون مرفوقة برعود تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار.

وأضافت ذات المصالح، أن الرياح تكون من شرقية إلى شمالية شرقية، بسرعة تصل إلى 50 كلم/سا.

وأشارت الأرصاد الجوية، أن الأجواء على المناطق الشرقية مغشاة ومصحوبة بزخات من الأمطار على أقصى الشرق خلال الصبيحة.

وأضاف الديوان، أن الأجواء ستكون غائمة وممطرة على المناطق الداخلية، الهضاب العليا ومنطقة الأوراس.

أما الأجواء على المناطق الجنوبية، فهي من صافية إلى مغشاة جزئيا على منطقة بشار نحو شمال الصحراء.

بينما الرياح تكون من شرقية إلى شمالية شرقية، بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 40 كم/سا.

وأعلن الديوان، أن درجات الحرارة القصوى ستتراوح ما بين 27 إلى 35 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 25 إلى 39 درجة على المناطق الداخلية.

وأضاف الديوان، أن درجات الحرارة ستتراوح ما بين 30 إلى 45 درجة على المناطق الجنوبية.