هذه توقعات الطقس اليوم الجمعة

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء على المناطق الشمالية من صافية إلى مغشاة جزئيا نحو المناطق الشرقية.

وبداية من الظهيرة، ترتقب ذات المصالح تشكل سحب مرفوقة بخلايا رعدية منعزلة على الهضاب العليا الغربية.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن الرياح تكون من شرقية إلى شمالية شرقية، تصل إلى 30 كم/سا قرب السواحل.

بينما على المناطق الجنوبية، فالأجواء مغشاة جزئيا على الجنوب الغربي نحو شمال الصحراء والواحات.

ليبقى الطقس صاف على باقي المناطق الجنوبية، مع رياح معتدلة تصل سرعتها إلى 30 كلم/سا.

وأعلن الديوان أن درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 28 إلى 32 درجة على المناطق الساحلية.

وتتراوح ما بين 30 إلى 35 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 34 إلى 44 درجة على المناطق الجنوبية.