هذه توقعات الطقس اليوم الجمعة

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية أن تكون الأجواء على المناطق الشمالية من صافية إلى مغشاة جزئيا مع بعض السحب السفلى خلال الصبيحة على السواحل الوسطى والشرقية

الرياح تكون غربية بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم/سا قرب السواحل.

بينما الأجواء على المناطق الجنوبية مغشاة غالبا على الجنوب الغربي والصحراء الوسطى مع تشكل خلايا رعدية منعزلة بداية من الظهيرة، تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار التي تكون رعدية أحيانا.

أما الرياح فهي متغيرة الاتجاه بسرعة تتراوح ما بين 30 إلى 50 كم/سا على الجنوب الغربي للوطن و الصحراء الوسطى مع بعض التطاير للرمال.

وأعلنت ذات المصالح، أن درجات الحرارة المتوقعة تتراوح ما بين 23 إلى 28 درجة على المناطق الساحلية.

وما بين 21 إلى 30 درجة على المناطق الداخلية

أما على المناطق الجنوبية فتتراوح مابين 29 إلى 45 درجة.