هذه توقعات الطقس اليوم الجمعة

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء على المناطق الشمالية اليوم الجمعة من صافية إلى مغشاة جزئيا. لتتلبد السماء ليلا مع تساقط أمطار تكون أحيانا رعدية.

وأضافت ذات المصالح، أن الأجواء ستكون من صافية إلى مغشاة بسحب سفلى تميز السواحل خلال الصبيحة، لتتلبد السماء تدريجيا خلال الليل على المناطق الغربية والوسطى. مع تساقط بعض الأمطار

التي تكون رعدية أحيانا.

في حين على على المناطق الجنوبية، أجواء مغشاة غالبا وغائمة أحيانا على الصحراء الشرقية وكذا على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي. مع تساقط بعض الأمطار المحلية. لتبقى الأجواء قليلة السحب على شمال الصحراء ومنطقة الواحات وصافية على باقي المناطق الجنوبية.

درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 24 إلى 28 درجة على المناطق الساحلية. وما بين 23 إلى 29 درجة على المناطق الداخلية. وما بين 24 إلى 40 درجة على المناطق الجنوبية.

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