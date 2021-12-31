هذه توقعات الطقس اليوم الجمعة

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء مستقرة وصافية على كافة الولايات الشمالية للوطن. باستثناء بعض الضباب خلال الصبيحة.

وأضافت ذات المصالح، أن الأجواء المرتقبة اليوم الجمعة ستكون صافية ومشمسة بعد انقشاع الضباب و السحب السفلى خلال الصبيحة، لتتحسن خلال الظهيرة و تكون الأجواء ربيعية على مجمل المناطق الشمالية.

أما على المناطق الجنوبية للوطن، فالأجواء مغشاة خلال الصبيحة على شمال الصحراء والواحات بسحب سفلى، لتتحسن وتصبح صافية ومشمسة على العموم على كافة المناطق الجنوبية.

وأضافت ذات المصالح، أن درجات الحرارة ستكون لطيفة مقارنة بمعدلها الفصلي. لتتراوح مابين 16 إلى 23 درجة على المناطق الساحلية. ومن 16 إلى 21 درجة على المناطق الداخلية. كما ستتراوح مابين 21 إلى 30 درجة بالجنوب.

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