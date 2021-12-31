هذه توقعات الطقس اليوم الجمعة
تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء مستقرة وصافية على كافة الولايات الشمالية للوطن. باستثناء بعض الضباب خلال الصبيحة.
وأضافت ذات المصالح، أن الأجواء المرتقبة اليوم الجمعة ستكون صافية ومشمسة بعد انقشاع الضباب و السحب السفلى خلال الصبيحة، لتتحسن خلال الظهيرة و تكون الأجواء ربيعية على مجمل المناطق الشمالية.
أما على المناطق الجنوبية للوطن، فالأجواء مغشاة خلال الصبيحة على شمال الصحراء والواحات بسحب سفلى، لتتحسن وتصبح صافية ومشمسة على العموم على كافة المناطق الجنوبية.
وأضافت ذات المصالح، أن درجات الحرارة ستكون لطيفة مقارنة بمعدلها الفصلي. لتتراوح مابين 16 إلى 23 درجة على المناطق الساحلية. ومن 16 إلى 21 درجة على المناطق الداخلية. كما ستتراوح مابين 21 إلى 30 درجة بالجنوب.
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ارتفاع قياسي في درجات الحرارة نهاية هذا الأسبوع
كشفت النماذج الرقمية للأرصاد الجوية عن ارتفاع قياسي في درجات الحرارة خلال آخر أسبوع من شهر ديسمبر الجاري.
وستكون الأجواء مشمسة وصافية مستقرة على العموم بعد انقشاع الضباب والسحب السفلى خلال الصبيحة.
وستتراوح درجات الحرارة بين 20 و25 درجة مئوية على المناطق الشمالية، أما على المناطق الداخلية قستتجاوز 25 درجة مئوية.
توقعات باستقرار الأجواء طيلة الأسبوع المقبل وانعدام تساقط الأمطار
تتوقع مصالح الأرصاد الجوي، إستمرار الأجواء الصافية والمستقرة على كافة الولايات الشمالية والجنوبية للوطن طيلة الأسبوع المقبل.
وحسب النماذج الرقمية للأرصاد الجوية، فإن الأجواء ستبقى مستقرة إلى غاية يوم الأحد المقبل والذي يتزامن والدخول المدرسي للفصل الثاني للتلاميذ. وستستمر الأجواء صافية طيلة الأسبوع. مشيرة إلى انعدام تساقط الأمطار خلال هذا الأسبوع.
أما عن درجات الحرارة المرتقبة خلال الايام المقبلة فستكون دافئة على الشمالية للوطن لتتراوح مابين 17 إلى 22 درجة على الولايات الشمالية إلى غاية يوم الأحد . وستتراوح مابين 22 الى 25 درجة على المناطق الغربية. وتتراوح مابين 21 إلى 30 درجة بالجنوب.