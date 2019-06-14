هذه توقعات الطقس اليوم الجمعة

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء على المناطق الغربية والوسطى مغشاة ببعض السحب السفلى المحلية.

التي تكون أكثر كثافة على المناطق الساحلية والداخلية الغربية والوسطى الغربية خلال الصبيحة، لتصبح الأجواء صافية على العموم.

الرياح تكون من غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 40 كم/سا قرب السواحل.

في حين على المناطق الشرقية أجواء من مغشاة إلى غائمة محملة بخلايا شبه رعدية، مع احتمال بعض الجزيئات الرملية.

على الهضاب العليا، المناطق الداخلية والسواحل مع أجواء حارة نسبيا على الهضاب العليا والمناطق الداخلية.

الرياح تكون من غربية إلى شمالية غربية، بسرعة 40 كم/سا على المناطق الساحلية، لتميل إلى متغيرة الاتجاه أواخر النهار.

أما على المناطق الجنوبية أجواء مغشاة جزئيا على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي وكذا الصحراء الشرقية.

وأجواء حارة تشهدها كل من الصحراء الوسطى، الصحراء الشرقية، أقصى الجنوب ومنطقة الواحات.