هذه توقعات الطقس اليوم الخميس
تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء من مغشاة إلى غائمة مع تساقط بعض الأمطار على الولايات الغربية. وتبقى من مغشاة إلى صافية على باقي المناطق.
وحسب مصالح الأرصاد الجوية، فإن الأجواء على المناطق الغربية ستكون من مغشاة إلى غائمة مع تساقط بعض الأمطار. لتتحسن الأجواء تدريجيا بداية من الظهيرة. كما ستكون الأجواء على المناطق الوسطى والشرقية من صافية إلى مغشاة جزئيا على المناطق الساحلية والداخلية. مع سحب عابرة تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار على الهضاب العليا ومنطقة الأوراس.
وستكون الأجواء على المناطق الجنوبية، مغشاة بسحب عابرة مرفوقة ببعض الأمطار على منطقة بشار وكذا شمال الصحراء. لتتحسن الأجواء خلال الليل. كما ستبقى السماء من صافية إلى مغشاة جزئيا على باقي المناطق الجنوبية
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اضطراب جوي بداية من الخميس وارتفاع درجات الحرارة غدا الأربعاء
اضطراب جوي بداية من الخميس وارتفاع درجات الحرارة غدا الأربعاء
أفادت مصالح الأرصاد الجوية، أن الولايات الغربية ستشهد قدوم إضطراب جوي بداية من الخميس المقبل. كما أن المناطق الشمالية ستعرف اضطرابا بداية من الأحد المقبل.
في حين يرتقب تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الغربية، خاصة الهضاب العليا بداية من اليوم الخميس. كما تتراوح كمية الأمطار المتوقعة بين 20 إلى 30 ملم محليا. وخلال الظهيرة، ستكون الأجواء مستقرة بالنسبة للمناطق الوسطى والشرقية.
كما تشير النماذج الرقمية، أنه بداية من الأحد ستعرف المناطق الشمالية، تساقط أمطار رعدية تتعدى 50 ملم محليا وتستمر إلى يوم الاثنين.
في حين، ستشهد الحرارة ارتفاعا طفيفا، وستكون الأجواء دافئة على العموم بالسواحل، مع تشكل الضباب خلال الصبيحة على اغلب المناطق الداخلية.
في حين سجل الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في المناطق الجنوبية ارتفاعا في الحرارة بـ30 درجة بأقصى الجنوب. وبشار، تندوف،إن صالح 25 درجة، إليزي، جانت، إن أمناس 27 درجة.
كما ستكون الرياح ضعيفة على الولايات الشمالية مع تطاير الرمال في الجنوب. أما البحر سيكون هادئ وجميل على أغلب السواحل الوطنية. حيث لن تتعدى الرياح 25 كلم باتجاه غربي شمالي غربي وعلو الامواج أقل من متر.
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