هذه توقعات الطقس اليوم الخميس

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء من مغشاة إلى غائمة مع تساقط بعض الأمطار على الولايات الغربية. وتبقى من مغشاة إلى صافية على باقي المناطق.

وحسب مصالح الأرصاد الجوية، فإن الأجواء على المناطق الغربية ستكون من مغشاة إلى غائمة مع تساقط بعض الأمطار. لتتحسن الأجواء تدريجيا بداية من الظهيرة. كما ستكون الأجواء على المناطق الوسطى والشرقية من صافية إلى مغشاة جزئيا على المناطق الساحلية والداخلية. مع سحب عابرة تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار على الهضاب العليا ومنطقة الأوراس.

وستكون الأجواء على المناطق الجنوبية، مغشاة بسحب عابرة مرفوقة ببعض الأمطار على منطقة بشار وكذا شمال الصحراء. لتتحسن الأجواء خلال الليل. كما ستبقى السماء من صافية إلى مغشاة جزئيا على باقي المناطق الجنوبية

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