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هذه توقعات الطقس اليوم الخميس

بقلم أمينة داودي
هذه توقعات الطقس اليوم الخميس
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ستشهد الولايات الشمالية للوطن أجواء من مغشاة إلى صافية اليوم الخميس. بعد انقشاع ضباب الصبيحة والسحب السفلى.

وحسب النشرة الجوية اليومية، فإن الأجواء ستكون من مغشاة في الصبيحة إلى صافية ومشمسة خلال النهار على كل المناطق الشمالية للوطن. بينما على المناطق الجنوبية، الأجواء من صافية إلى مغشاة على العموم

درجات الحرارة تتراوح مابين 20 و22 درجة على المناطق الساحلية. و مابين 15 و22 درجة على المناطق الداخلية، في حين تتراوح مابين 17 و31 درجة على المناطق الجنوبية.

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