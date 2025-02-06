هذه توقعات الطقس اليوم الخميس

ستبقى الأجواء غير مستقرة وباردة على كافة الولايات الشمالية للوطن اليوم الخميس.

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء من مغشاة إلى غائمة بسحب كثيفة عابرة على المناطق الوسطى والشرقية مع أمطار متفرقة تكون أحيانا معتبرة. لتتحسن الأجواء خلال الليل.

كما سيميز المناطق الداخلية شباب كثيف خلال الصبيحة، وتساقط للثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 1300 متر.

بينما على المناطق الجنوبية فستكون مغشاة بسحب عابرة على شمال الصحراء والواحات مع تساقط أمطار معتبرة خلال الليل خاصة على الشريط الحدودي الرابط بين الجزائر و تونس.

درجات الحرارة تتراوح مابين 14 و17 درجة على المناطق الساحلية، و مابين 12 الى 16 درجة على المناطق الداخلية. في حين تتراوح مابين 13 و31 درجة بالجنوب.