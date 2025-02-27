هذه توقعات الطقس اليوم الخميس

ستشهد الولايات الشمالية للوطن أجواء من مغشاة إلى صافية بعد انقشاع الضباب والسحب السفلى خلال الصبيحة.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، فإن الأجواء المرتقبة اليوم الخميس على المناطق الشمالية ستكون من صافية إلى مغشاة جزئيا. باستثناء بعض السحب السفلى مع الضباب الخفيف المحلي بقرب السواحل بداية الصبيحة. لتصبح الأجواء تدريجيا من مغشاة غالبا إلى غائمة محليا من الغرب على الشرق بداية من الظهيرة. مع تساقط بعض الأمطار المحلية خلال الليل على المناطق الوسطى والشرقية. هذه الأمطار تكون أحيانا على شكل زخات على المناطق الداخلية والهضاب العليا الوسطى شرقية أواخر الليل.

بينما على المناطق الجنوبية، أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم

درجات الحرارة تتراوح مابين 16 و22 درجة على المناطق الساحلية، و مابين 14 و20 درجة على المناطق الداخلية . في حين تتراوح مابين 20 الى 30 درجة بالجنوب