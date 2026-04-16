هذه توقعات الطقس اليوم الخميس

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء من مغشاة بسحب سفلى إلى صافية على المناطق الشمالية للوطن.

وحسب التوقعات الجوية، فإن الأجواء اليوم الخميس، ستكون مشمسة وصافية على الولايات الشمالية للوطن. باستثناء بعض السحب العابرة تعطي مع بعض الامطار أقصى الشرق خلال الصبيحة لتتحسن الأجواء بعد الظهيرة على الولايات الشرقية.

درجات الحرارة تتراوح مابين 16 و26 درجة على الولايات الشمالية، و مابين 20 إلى 32 درجة بالجنوب.

أما عن حالة البحر فسيكون من قليل الاضطراب إلى هادئ على طول الشريط الساحلي.

