هذه توقعات الطقس اليوم الخميس

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء على المناطق الغربية والوسطى صافية باستثناء بعض السحب السفلى خلال الصبيحة.

بداية من الظهيرة، تشكل سحب على الهضاب العليا، تكون مرفوقة بخلايا رعدية تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار أواخر النهار.

الرياح تكون من شرقية إلى شمالية شرقية، بسرعة تتراوح ما بين 30 إلى 40 كم/سا قرب السواحل، لتصل أحيانا إلى 50 كم/سا.

بينما على المناطق الشرقية سحب عابرة خلال الصبيحة على المناطق الساحلية والداخلية، لتتحسن الأجواء وتصبح مشمسة.

على الهضاب العليا ومنطقة الأوراس سحب عابرة مرفوقة بخلايا رعدية منعزلة، مع احتمال تساقط بعض الأمطار.

الرياح تكون شمالية غربية، بسرعة 30 كم/سا قرب السواحل، وتكون شمالية على المناطق الداخلية، الهضاب العليا ومنطقة الأوراس.

في حين على المناطق الجنوبية أجواء مغشاة جزئيا على الصحراء الوسطى مع رعود خلال الظهيرة.

على منطقة بشار نحو شمال الصحراء، أجواء مغشاة مع تشكل خلايا رعدية منعزلة تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار.

خاصة على منطقة بشار، في حين سماء مغشاة على منطقة الواحات، لتتحسن الأجواء تدريجيا بداية من الظهيرة.

أجواء مغشاة على الهقار والطاسيلي والصحراء الشرقية، مع تشكل خلايا رعدية بداية من الظهيرة، تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار.

خاصة على الطاسيلي والصحراء الشرقية، هذه الأمطار تكون غزيرة محليا نحو الصحراء الشرقية خلال النصف الثاني من الليل.

الرياح من شرقية إلى شمالية شرقية، بسرعة تتراوح ما بين 30 إلى 40 كم/سا على شمال الصحراء، الصحراء الشرقية.

والصحراء الوسطى مع بعض التطاير للرمال، وتصل إلى 50 كم/سا على منطقة الواحات، مما يؤدي إلى تطاير للرمال ورؤية رديئة.

درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 21 إلى 28 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 19 إلى 32 درجة على المناطق الداخلية.

وما بين 29 إلى 45 درجة على المناطق الجنوبية.