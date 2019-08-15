هذه توقعات الطقس اليوم الخميس

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء على المناطق الشمالية مغشاة في الصبيحة لتصبح صافية على العموم.

بينما على المناطق الداخلية، الهضاب العليا الغربية ومنطقة الأوراس، تشكل سحب مرفوقة برعود منعزلة أواخر النهار.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن الرياح تكون من شرقية إلى شمالية شرقية، بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 40 كلم/سا.

وأشار الديوان، أن الأجواء على المناطق الجنوبية ستكون مغشاة غالبا على الجنوب الغربي نحو شمال الصحراء مع تشكل خلايا رعدية منعزلة أواخر الظهيرة.

في حين على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي، سماء مغشاة مع تشكل خلايا رعدية منعزلة، تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار.

وأعلنت ذات المصالح، أن الرياح تكون من شرقية إلى شمالية شرقية، بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 40 كم/سا.

وكشفت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تتراوح مابين 29 إلى 36 درجة على السواحل، وما بين 30 إلى 40 درجة على المناطق الداخلية.

وأضافت ذات المصالح، أن درجات الحرارة بالجنوب تتراوح ما بين 37 و46 درجة.