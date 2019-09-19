هذه توقعات الطقس اليوم الخميس

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء على المناطق الغربية والوسطى مغشاة جزئيا وشبه رعدية، نحو المناطق الوسطى.

وأضافت ذات المصالح، أن الأجواء على المناطق الداخلية والهضاب العليا أجواء مغشاة مع خلايا رعدية تؤدي إلى تساقط الأمطار.

أما الرياح تكون من متغيرة الإتجاه إلى شمالية شرقية، تصل أحيانا إلى 40 كم/سا على الهضاب العليا الغربية.

وأشارت الأرصاد الجوية، أن الأجواء على المناطق الشرقية مغشاة غالبا وشبه رعدية، لتتلاشى أواخر النهار.

بينما الأجواء على المناطق الداخلية، الهضاب العليا والأوراس، الأجواء مغشاة مع تشكل خلايا رعدية تؤدي إلى تساقط أمطار محلية.

وأفاد الديوان، أن الأجواء على المناطق الجنوبية مغشاة جزئيا على شمال الصحراء والواحات، مع تشكل خلايا رعدية منعزلة خلال الظهيرة.

وأعلنت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة المرتقبة تتراوح ما بين 26 إلى 31 درجة على المناطق الساحلية.

كما تتراوح درجات الحرارة ما بين 27 إلى 34 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 34 إلى 43 درجة على المناطق الجنوبية.