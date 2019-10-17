هذه توقعات الطقس اليوم الخميس

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء على المناطق الغربية والوسطى من صافية إلى قليلة السحب.

بينما على المناطق الداخلية والهضاب العليا، فالأجواء مغشاة بداية من الظهيرة مع تساقط أمطار محلية، خاصة نحو المناطق الوسطى.

وكشفت ذات المصالح، أن الرياح ستكون من متغيرة الإتجاه إلى شمالية غربية، تصل سرعتها إلى 30 كم/سا قرب السواحل.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن الأجواء على المناطق الشرقية ستكون صافية على العموم على المناطق الساحلية وكذا الداخلية.

وستشهد الهضاب العليا ومنطقة الأوراس، سحب عابرة طيلة النهار، من المحتمل أن تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار.

وتتوقع ذات المصالح، أن تكون الأجواء على المناطق الجنوبية مغشاة بسحب عابرة على شمال الصحراء ومنطقة بشار.

وعن درجات الحرارة القصوى فتتراوح ما بين 25 إلى 29 درجة على المناطق الساحلية.

كما ستتراوح ما بين 23 إلى 30 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 25 إلى 40 درجة على المناطق الجنوبية.