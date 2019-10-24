هذه توقعات الطقس اليوم الخميس

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء على المناطق الغربية والوسطى مغشاة لتتحسن بداية من الظهيرة.

وأضافت ذات المصالح، أن الرياح ستصل سرعتها إلى 40 كلم/سا على السواحل.

في حين على المناطق الشرقية، أجواء غائمة غالبا مع تساقط أمطار تكون أحيانا رعدية خلال الصبيحة.

وأفادت الأرصاد الجوية، أن الأجواء على المناطق الجنوبية تكون من مغشاة إلى غائمة على منطقة أدرار نحو الهقار والطاسيلي والصحراء الشرقية.

وكشف الديوان، أن الرياح ستكون شمالية غربية، بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 40 كم/سا.

أما درجات الحرارة القصوى فتتراوح ما بين 19و 22 درجة على المناطق الساحلية.

كما ستتراوح درجات الحرارة من 15 إلى 22 درجة على المناطق الداخلية، ومن 20 إلى 31 درجة على المناطق الجنوبية.