هذه توقعات الطقس اليوم السبت

ستشهد الولايات الشمالية للوطن اليوم السبت أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا مع رياح قوية تصل إلى 40 كلم/سا.

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء على المناطق الغربية من صافية إلى مغشاة جزئيا.

مع رياح تكون من غربية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح ما بين 30 إلى 40 كم/سا.

بينما على المناطق الوسطى والشرقية أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا مع تسجيل سحب عابرة على المناطق الساحلية.

و كذا الداخلية تكون أكثر كثافة، حيث من المحتمل أن تؤدي إلى تساقط أمطار خفيفة خاصة نحو المناطق الوسطى.

على الهضاب العليا الشرقية و منطقة الأوراس، نرتقب تشكل بعض السحب و هذا أواخر النهار.

الرياح تكون من غربية إلى شمالية غربية، و سرعتها تتراوح ما بين 15 إلى 30 كم/سا على المناطق الوسطى لتميل إلى شمالية شرقية خلال الظهيرة.

على المناطق الشرقية الرياح تكون من متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية.

على المناطق الجنوبية أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم، وحارة على الجنوب الغربي، أقصى الجنوب، الصحراء الوسطى.

الرياح تكون من غربية إلى شمالية غربية تصل أحيانا إلى 40 كلم/سا على شمال الصحراء، منطقة الواحات و الصحراء الشرقية.

درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين 22إلى26 درجة على السواحل، وما بين 21 إلى29 درجة على المناطق الداخلية.

وتتراوح ما بين 28 إلى 45 درجة على الجنوب.