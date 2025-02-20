هذه توقعات الطقس اليوم

ستكون الأجواء من مغشاة إلى صافية جزئيا على الولايات الشمالية للوطن. باستثناء بعض الضباب المحلي خلال الصبيحة.

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء صافية على العموم بعد انقشاع ضباب الصبيحة والسحب السفلى خاصة على الولايات الداخلية. بداية من الليل بعض السحب السفلى مرفوقة بضباب وأمطار متفرقة.

بينما على الولايات الجنوبية، أجواء من مغشاة إلى غائمة على وسط الصحراء و جنوب منطقة الواحات مع أمطار تكون أحيانا غزيرة. لتتحسن الأجواء خلال الليل. وتبقى باردة وممطرة على الصحراء الشرقية.

درجات الحرارة تتراوح مابين 17 و21 درجة على المناطق الساحلية ، ومن 15 إلى 22 درجة على المناطق الداخلية، في حين تتراوح مابين 20 الى 35 درجة بالجنوب.

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