هذه توقعات الطقس اليوم!

ستبقى الأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على المناطق الشمالية للوطن، لتتلبد على الولايات الغربية مع أمطار تكون أحيانا رعدية.

وحسب مصالح الأرصاد الجوية، فإن الأجواء المرتقبة اليوم الأربعاء ستتميز بسحب عابرة على المناطق الساحلية والداخلية. مع تساقط بعض الأمطار المحلية. هذه الأخيرة تزداد حدة على المناطق الغربية أواخر الظهيرة. لتتحسن الأجواء على المناطق الوسطى بداية من الظهيرة ثم على المناطق الشرقية خلال المساء.

بينما على الهضاب العليا ومنطقة الأوراس تكون الأجواء من مغشاة غالبا إلى غائمة مع تساقط بعض الأمطار. التي تكون أحيانا على شكل زخات وتكون غزيرة محليا على المناطق الغربية والوسطى الغربية. لتتحسن الأجواء على المناطق الوسطى والشرقية أواخر الظهيرة.

فيما ستشهد المناطق الجنوبية، أجواء من مغشاة إلى غائمة محليا على طول الشريط الحدودي الجزائر مالي. نحو الصحراء الوسطى والصحراء الشرقية مع تساقط بعض الامطار المحلية على الشريط الحدودي الجزائر - مالي نحو منطقة عين صالح.