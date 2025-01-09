هذه توقعات الطقس اليوم

ستشهد الولايات الشمالية للوطن أجواء من صافية إلى مغشاة مع تساقط بعض الأمطار الخفيفة على السواحل الوسطى و الشرقية.

وحسب مصالح الأرصاد الجوية، فإن الأجواء اليوم ستكون مغشاة بسحب عابرة محملة بأمطار خفيفة على المناطق الداخلية والساحلية الوسطى والشرقية. بينما على الولايات الجنوبية الأجواء صافية على العموم.

درجات الحرارة تتراوح مابين 18 و24 درجة على المناطق الساحلية، و مابين 12 و22 على المناطق الداخلية و مابين 19 و29 درجة بالجنوب.