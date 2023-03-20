هذه توقعات الطقس بداية شهر رمضان

ستكون الأجواء مستقرة وصافية بعد انقشاع الضباب والسحب السفلى خلال الصبيحة على كل الولايات الشمالية للوطن. مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة يومي الخميس و الجمعة بداية شهر رمضان المعظم.

وقالت هوارية بن رقطة المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن الأجواء ستبقى من مغشاة إلى صافية على كل الولايات الشمالية. بعد انقشاع الضباب و السحب السفلى خلال الصبيحة. لتصبح مشمسة وصافية خلال الظهيرة مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة من يوم الأربعاء إلى غاية الجمعة الأيام الأولى لشهر رمضان المعظم.

كما أشارت بن رقطة، إلى أن الأجواء ستكون ربيعية مع درجات حرارة فصلية ولطيفة غدا الثلاثاء بداية دخول فصل الربيع. مع بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة على المناطق الداخلية. مع أجواء مغشاة بسحب سفلى على الواحات و صافية بباقي المناطق مع تطاير للرمال بسبب هبوب رياح قوية في الجنوب.

وأوضحت بن رقطة، أن درجات الحرارة ستكون مرتفعة قليلا يومي الخميس والجمعة، بداية شهر رمضان لتتراوح من 20 إلى 25 درجة على الولايات الساحلية. ومن 25 الى 27 درجة على المناطق الداخلية الوسطى والغربية. بينما على المناطق الجنوبية تتراوح درجات الحرارة من 32 إلى 33 درجة على أقصى الجنوب تندوف

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