هذه توقعات الطقس ثاني أيام العيد

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية أن تكون الأجواء على المناطق الشمالية صافية وحارة، باستثناء الضباب الذي يميز السواحل الغربية والوسطى.

غير أنه بداية من الظهيرة، تتلبد السماء على المناطق الداخلية، الهضاب العليا الغربية مع تساقط بعض الأمطار على شكل زخات.

الرياح تكون متغيرة الإتجاه وضعيفة قرب السواحل خلال الصبيحة، لتميل من غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 25 كم/سا.

بينما على المناطق الجنوبية أجواء مغشاة جزئيا على الجنوب الغربي لتتلبد السماء تدريجيا في الظهيرة مع تساقط بعض الأمطار.

على الصحراء الشرقية، الهقار والطاسيلي، أجواء من مغشاة إلى غائمة، مع تساقط أمطار رعدية محملة أحيانا بحبات البرد.

الأمطار تكون معتبرة خاصة نحو جنوب ولاية إيليزي وعلى جنوب شرق ولاية تمنراست، لتبقى الأجواء صافية ومشمسة على باقي الولايات الجنوبية.

الرياح تكون متغيرة الإتجاه، تتراوح ما بين 20 إلى 40 كم/سا على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي مع تطاير الرمال محليا.