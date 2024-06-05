هذه توقعات الطقس خلال الأيام الأولى من البكالوريا

ستكون الأجواء يومي الأحد والإثنين المقبلين المصادفة لأولى أيام اجتياز امتحان شهادة البكالوريا من مغشاة إلى غائمة مع درجات حرارة معتدلة.

وقالت هوارية بن رقطة، المكلفة بالديوان الوطني للأرصاد الجوية في اتصال مع “النهار أونلاين”، إنّ الأجواء المرتقبة يومي الأحد والإثنين. ستكون من مغشاة نسبيا على أغلب المناطق الشمالية لتتحول إلى غائمة على المناطق الغربية والوسطى غربية.

وأشارت ذات المتحدثة، أن درجات الحرارة ستكون فصلية ومعتدلة لتتراوح مابين 24 الى 30 درجة. وعلى الولايات الغربية من 28 الى 37 درجة.