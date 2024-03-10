هذه توقعات الطقس خلال الأيام الأولى من رمضان

ستشهد الولايات الشمالية للوطن سلسلة من الإضطرابات الجوية الثنائية هذا الأسبوع والذي يتزامن وأولى أيام الشهر الفضيل. أين ستكون الأجواء من غائمة وممطرة إلى مشمسة مع درجات حرارة لطيفة ومرتفعة على الولايات الغربية.

وقالت هوارية بن رقطة المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن الأجواء المرتقبة لأمسية اليوم والتي تتزامن وليلة الشك لتحري هلال شهر رمضان، ستكون غائمة بسحب كثيفة مع رياح قوية تصل إلتى 60 كلم/سا على الولايات الشمالية و 40 كلم/سا بالمناطق الجنوبية وتطاير للرمال.

وأشارت بن رقطة، أن الأجواء المرتقبة إلى غاية يوم الخميس ستكون من صافية إلى مغشاة بسحب سفلى لتصبح مستقرة مع بعض السحب العابرة والضباب الخفيف. بينما على الولايات الجنوبية ستكون غائمة ببعض السحب الكثيفة على شمال الصحراء مع رياح قوية تؤدي إلأى تطاير للرمال.

درجات الحرارة القصوى يومي الاثنين والثلاثاء ستتراوح مابين 18 و 22 درجة. بينما يومي الأربعاء والخميس سيكون هنالك إرتفاع طفيف بسبب التحسن، أين ستتراوح مابين 23 و 26 درجة على المناطق الغربية على غرار معسكر، غليزان، الشلف، وسيدي بلعباس. في حين تبقى درجات الحرارة الدنيا منخفضة خلال الليل والصبيحة على الأوراس والهضاب العليا.